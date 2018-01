La vera fake news elettorale è che il partito da battere sia il M5s

Il centrodestra esiste, ma non esiste. Il centrosinistra non esiste, ma esiste. Gira tutto attorno a questo apparente paradosso un clamoroso imbroglio di questa campagna elettorale che ha portato molti osservatori a dare credito a una tesi che non sta in piedi: la possibilità concreta e inevitabile che il Movimento 5 stelle sia il vero nemico da battere da qui al 4 marzo e la progressiva e autolesionista convinzione che ogni programma elettorale debba essere tarato per evitare questa minaccia....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.