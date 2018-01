Renzi è il figlio naturale di Berlusconi, nato fuori dei matrimoni del Cav. e di volta in volta riconosciuto o disconosciuto come royal baby, ma sempre intensamente amato. Ne ho scritto anni fa in un opuscoletto che riscriverei pari pari, e in decine di articoli, e non mi ripeto né mi smentisco (non sono uno snob come quel simpatico cazzone di Bill Emmott). Renzi deve solo capire che il suo partito e lui stesso sono nella condizione invidiabile del padre...

