I messaggi di Navalny, Babbo Natale che fa i regali ai cattivi

Una Russia può vantare di avere un regime carcerario dei più ripugnanti della terra, e lo ha di nuovo largamente adibito, oltre che al lavoro forzato, al ricattatorio reclutamento per la guerra. Un’altra Russia può ancora vantare prigionieri fra i più lucidi e coraggiosi della terra. Alexey Navalny è il più famoso fra loro. I prigionieri, specialmente quelli resi più eminenti per il proprio comportamento e per l’attenzione che riescono a riscuotere dall’universo dei liberi, sanno di doversi guardare dalla lamentela, da ogni tono che li faccia apparire vittime invece che resistenti, combattenti. Si obbligano a farlo per i propri cari e per il pubblico.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE