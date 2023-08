Come mai Prigozhin si è fidato fino a questo punto di Putin?

Ci sono aspetti lugubremente comici nella vicenda mortale di Evgenij Prigozhin. Domenica le autorità russe competenti hanno confermato, sulla base del test del Dna, che fra i dieci morti ammazzati dell’aereo c’era anche lui. Ma tre giorni prima il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, aveva, nello stile toccante che gli è proprio, commemorato i membri della Wagner e personalmente Evgenij Prigozhin e il suo talento affaristico e militare non esente da errori. Non aveva avvertito: “Se il test del Dna confermerà...” eccetera. Mentre fior di spiriti scettici, cui non la si fa, continuavano a dubitare, lui no. Si poteva immaginare del resto che Putin commemorasse, nome e cognome, un suo morto (sic!) col rischio che quello risorgesse in qualche oasi africana a fare cucù? Verum ipsum factum, diceva Vico, che si potrebbe tradurre all’ingrosso come: di niente sei così sicuro come di ciò che hai fatto tu.

