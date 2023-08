Storie, interessi, sventure dei passeggeri sull'aereo di Prigozhin

Igor Korotchenko è un ex ufficiale russo, oggi analista militare molto vicino al Cremlino, frequente ospite dei salotti televisivi di propaganda, in cui mesi fa suggerì che Vladimir Putin non si sarebbe dovuto fermare all’Ucraina, ma sarebbe dovuto andare ben oltre: con tanto di mappa mostrò che l’esercito russo sarebbe dovuto arrivare ai paesi baltici. Ieri, dopo la notizia dello schianto dell’aereo di Evgeni Prigohzin, ha detto che il capo dei mercenari ha creato il secondo marchio militare russo più famoso al mondo. Il primo è sicuramente il fucile Kalashnikov, il secondo è proprio la compagnia Wagner. Ha detto Korotchenko: “Prigozhin era il cervello e il motore della Wagner. Tutte le questioni operative, organizzative e finanziarie, erano gestite da lui. Ha creato la compagnia militare privata di maggior successo e potenza al mondo”. La lista passeggeri del jet privato Embraer Legacy 600 includeva, oltre al nome di Prigohzin, quelli di: Dmitri Utkin, Valeri Chekalov, Evgeni Makaryan, Sergei Propustin, Aleksandr Totmin, Nikolai Matuseev, tutti membri della Wagner. Assieme a loro volavano tre membri dell’equipaggio. A bordo dell’aereo c’erano anche nomi di peso della compagnia, oltre a Prigozhin.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE