Il tour di Prigozhin nei due mesi dopo la marcia su Mosca

Ma se Evgeni Prigozhin si fosse ritirato, avesse scelto di raccogliere i lingotti d’oro, di riposarsi, di sparire dalla vita di Vladimir Putin, della Russia, dei russi, sarebbe ancora vivo? Nessuno conosce la risposta, si possono soltanto immaginare i suoi travestimenti in riva al mare, ma abbiamo la certezza che dopo la sua marcia verso Mosca Evgeni Prigozhin ha pensato a tutto fuorché a ritirarsi. E’ stato molto attivo e ha fatto di tutto per salvare i suoi affari e quelli della Wagner, che coincidevano. Il Wall Street Journal ha raccolto informazioni su come Prigozhin ha trascorso gli ultimi due mesi, quelli che separano l’abbrivio di ammutinamento dallo schianto del jet privato di cui ieri sono state trovate le scatole nere. Venerdì scorso, il capo dei mercenari era andato a Bangui, in Repubblica centrafricana, a incontrare il presidente Faustin-Archange Touadera. Non era scontato che lo ricevesse, perché a luglio, durante il vertice che il Cremlino aveva organizzato con i leader africani a San Pietroburgo, Touadéra non aveva voluto farsi fotografarecon Prigozhin, che si aggirava per il summit. Aveva invece incontrato Putin che gli aveva annunciato che era arrivato il momento di prendere le distanze dalla Wagner. Per cui, l’incontro della scorsa settimana nel palazzo presidenziale di Bangui è stato uno strappo: Prigozhin era lì per assicurare al leader che avrebbe continuato a occuparsi della sicurezza del paese e che la marcia su Mosca non era un impedimento agli affari. Poi ha continuato a viaggiare per l’Africa, è arrivato in Mali, ha girato un video urlante in cui giurava di rendere la Russia ancora più grande e l’Africa ancora più libera, è rimontato sull’aereo, è atterrato a Mosca.

