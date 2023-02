Quando la nuova IA confessa di voler rubare i codici d’accesso al nucleare. Il giornalista esperto di tecnologia per il New York Times e Sidney (il nome del programma), che si è innamorato di lui

Odessa, dal nostro inviato. Kevin Roose, esperto di tecnologia per il New York Times, ha appena pubblicato il testo di una sua conversazione di due ore con Bing, che però gli ha chiesto di essere chiamato Sydney. Bing è il nuovo motore di ricerca potenziato dall’intelligenza artificiale di Microsoft, creato da OpenAI, il costruttore di ChatGPT. L’accesso è ancora riservato, e i suoi risultati vengono utilizzati nella ulteriore sperimentazione – ne hanno un gran bisogno, e sarà come voler rimettere tutti i mali nel vaso di Pandora. Nella breve premessa, Roose ricorda che aveva appena deciso di sostituire Bing a Google, ma annuncia di aver cambiato idea. “Sono ancora affascinato e impressionato dal nuovo Bing, ma sono anche profondamente turbato, perfino spaventato, dalle capacità di questa IA. Mi è ora chiaro che così com’è, questa IA non è pronta al contatto umano. O forse noi umani non siamo pronti per lei”.