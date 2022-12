La rimozione del monumento di Caterina la Grande da Odessa

La statua della zarina in città è stata portata via. Il vuoto nella piazza è un errore e, al contrario di quanto pensano i nazionalisti, costerà caro all’Ucraina che difende con coraggio la sua libertà

Odessa, dal nostro inviato. Veniamo al punto, per chi lasci la lettura dopo cinque righe: ieri mattina operai della municipalità di Odessa hanno smantellato il monumento a Caterina II nella celebre piazza a lei intitolata, per trasferirlo in un museo. Ne avevo scritto qui tante volte, ritenendo che fosse un errore e che, al contrario di quanto credono i più veementi nazionalisti, costi caro all’Ucraina che difende valorosamente la propria libertà. E ora cominciamo daccapo, dalla mattina di ieri.