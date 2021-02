Il 5 marzo Francesco atterrerà a Baghdad (salvo cambiamenti)

La formidabile avventura romanzesca del Papa pellegrino in Iraq

Man mano che la data si avvicina – il 5 marzo – il viaggio di Papa Francesco in Iraq appare come una formidabile avventura romanzesca. D’altri tempi, si direbbe, salvo accorgersi che i nostri siano esattamente altri tempi. Annunciato da due anni, il viaggio sarà il primo mai compiuto da un Papa in quel paese. E il primo viaggio all’estero dopo lo scoppio della pandemia.