Il Papa, stufo della Cei, ordina un Sinodo nazionale. Sarà uno spettacolo

Il discorso tenuto sabato scorso da Papa Francesco in occasione dell’incontro promosso dall’Ufficio catechistico nazionale della Cei è destinato a entrare di diritto nella categoria degli atti principali del pontificato. Non tanto per i commenti poco ecumenici su quel “gruppo di vescovi che dopo il Vaticano I sono andati via per continuare la vera dottrina che non era quella del Vaticano I e oggi ordinano donne” – di sicuro gli interessati non la prenderanno bene –, bensì per la chiamata a raccolta della Chiesa italiana in tutte le sue componenti affinché si metta in moto e si dedichi animo e corpo a “un processo di Sinodo nazionale, comunità per comunità, diocesi per diocesi: anche questo processo sarà una catechesi”.

