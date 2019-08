Un articolo redazionale ha qui spiegato ieri - “Ferragosto tra le sbarre” – le motivazioni che ispirano l’iniziativa promossa dal Partito Radicale, con l’Osservatorio sulle carceri dell’Unione Camere Penali, con l’adesione di un numero di parlamentari, di dedicare il Ferragosto e i giorni adiacenti alla visita di molte decine di prigioni italiane.

Le motivazioni: “Incontrare i detenuti e il personale che svolge la propria attività lavorativa per conoscere meglio le condizioni di ogni struttura carceraria”, e anche, ricorda Rita Bernardini, la quale ricorda Voltaire e così via, perché è nelle prigioni che si misura il grado di civiltà di un paese. C’è un’altra ragione, che sta sotto e sopra le altre, che Rita Bernardini conosce come pochi, e così la conosceva Marco Pannella: che trascorrere alcune ore nell’incontro fra persone che prima del buio dovranno tornare fuori e persone che resteranno dentro col loro buio fa del Ferragosto un giorno davvero speciale.