“Stand by me” e altre canzoni da subire

Grecia. Agosto. Si entra in acqua per uno di quei bagnetti da vacanzieri attempati. Ed ecco che dall’altoparlante dello stabilimento prescelto parte una delle solite, stereotipate playlist di Spotify. Mentre ci giriamo verso riva per rimirare i floridi arbusti che spuntano dalle dune, comincia “Stand By Me”. L’ascoltiamo, anzi, si direbbe la subiamo con rassegnazione: non abbiamo mai troppo amato la supplica melò gorgheggiata da Ben E. King fin dall’anno 1961, dopo che lui stesso l’aveva ideata in collaborazione con Jerry Leiber e Mike Stoller, i Fruttero & Lucentini della canzone americana del secondo Novecento, a volte nascosti sotto lo pseudonimo di Elmo Glick, adottato quando giudicavano limitato il loro contributo creativo. Di fatto il pezzo l’aveva già impostato King qualche tempo prima, prendendo spunto da un omonimo inno gospel che musicava gli insegnamenti del Salmo 46: “Non avremo paura, anche se la Terra venisse spostata e le montagne finissero in mezzo al mare”. King (trapassato 77enne nel 2015) all’inizio pensava di affidare la canzone ai Drifters, commercialmente più forti di lui, ma dopo aver registrato “Spanish Harlem” proprio con la produzione di Leiber e Stoller, dal momento che gli avanzava un po’ di tempo di sala di registrazione, si fece convincere a dare forma, con la collaborazione dei due, a quello spunto che non aveva mai completato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE