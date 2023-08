Tutto Cutugno in numeri

Il cantautore aveva compiuto ottant’anni il 7 luglio scorso. Con “L’Italiano”, nel 1983, era esploso il suo successo in Italia e nel mondo. Ha venduto in tutto più di 100 milioni di dischi o singoli. Una carriera, in cifre

Venerdì 7 luglio aveva compiuto ottant’anni il cantante Toto Cutugno, celebre in Italia e anche nel mondo per la sua canzone “L’Italiano”, brano presentato al festival di Sanremo nel 1983, e che gli ha regalato un’incredibile popolarità. Nato a Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara nel 1943. Ha venduto in tutto più di 100 milioni di dischi o singoli.



5

Il posto in classifica al trentatreesimo Festival di Sanremo del 1983 della canzone più celebre di Cutugno, “L’Italiano”. L’edizione fu vinta da Tiziana Rivale con “Sarà quel che sarà”. Era la quarta volta che Toto Cutugno partecipava al Festival di Sanremo. Fu il diciottesimo singolo più venduto quell’anno in Italia, ma fu il brano di Sanremo con più successo all’estero.

1965

L’anno del suo primo contratto con il gruppo “Toto e i Tati”, in cui suona la batteria. Insieme incideranno quattro singoli tra il 1965 e il 1970, partecipando anche a Un disco per l'estate 1970 con il brano "Questo fragile amore," di cui è anche il compositore della musica. Successivamente, dopo questa esperienza, forma il gruppo Albatros, in cui oltre a suonare inizia anche a cantare. Nel 1976, gli Albatros partecipano al Festival di Sanremo con il brano "Volo AZ504," classificandosi al terzo posto.

15

Le partecipazioni al Festival di Sanremo di Toto Cutugno, sia da solista che in coppia o con un gruppo. Ha vinto il festival una volta nel 1980 con la canzone "Solo noi", la prima volta in cui aveva partecipato da solista, ed è arrivato secondo sei volte, terzo una volta e quarto due volte. Cutugno detiene il record di partecipazioni al Festival di Sanremo, insieme ad Al Bano, Peppino di Capri, Milva e Anna Oxa.



1990

L’anno in cui ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest, vincendo con il brano "Insieme: 1992". È il secondo artista italiano ad aver vinto il concorso, dopo Gigliola Cinquetti con cui l’Italia aveva vinto per la prima volta nel 1964 con “Non ho l’età” e prima dei Måneskin che lo hanno vinto nel 2021 con la canzone “Zitti e buoni”.