Tutto il mondo di Dua Lipa

Eccola là, in primissimo piano, affacciata in copertina, bella come il sole e con le labbra socchiuse. Time l’ha appena scelta come emblema delle 100 persone più influenti del 2024 e hanno affidato a Patti Smith la stesura della motivazione: “Si muove con leggerezza in un mondo difficile: è audace, gioiosa, consapevole. Si schiera in favore degli oppressi. Ha fondato Service95, un’influente piattaforma editoriale che affronta argomenti culturali ed emergenze umanitarie. Crede nella famiglia, è grata ai genitori e sostiene i fratelli. È motivata, indipendente, animata dal desiderio di conoscenza. Fa appello agli artisti del futuro affinché siano consapevoli del mondo che li circonda. È impegnata a ridefinire il cosmo del pop. Ha presentato la canzone “Houdini” con l’immagine di una piccola chiave sulla punta della lingua. Possiamo immaginarla con in mano un mazzo di quelle chiavi, padrona del suo regno in continua evoluzione. Lei è Dua Lipa. “Albanese per amore”. Benvenuti sul pianeta di colei che all’esordio espresse un programma: “Mi piacerebbe conquistare il mondo… Se potessi”. Per ora “Radical Optimism” il suo album uscito pochi giorni fa, sta dominando le classifiche internazionali. E a giugno sarà l’attrazione principale al festival inglese di Glastonbury, il più importante dell’estate.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE