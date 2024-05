Beethoven portò la sinfonia all'altezza del cielo. Duecento anni fa la Nona

Quando, nel 1792, Ludwig Van Beethoven si accingeva a lasciare la natia Bonn per recarsi a Vienna, il conte Von Waldstein, mecenate del giovane compositore, gli augurò di poter “ricevere dalle mani di Haydn lo spirito di Mozart”. Un altisonante auspicio incentrato sui nomi dei maestri – l’esponente più autorevole del classicismo musicale e l’autore di alcune tra le pagine più alte mai scritte nella storia della musica – che avevano dato alla forma sinfonica un prestigio prima sconosciuto. Tra le mani di costoro, tuttavia, quella chiamata sinfonia era ancora una creazione che scaturiva da un gesto per così dire artigianale, privo della prorompente individualità che avrebbe caratterizzato le partiture di Beethoven: Haydn scrive più di cento sinfonie, Mozart quasi cinquanta; Beethoven ne comporrà nove. E l’una dall’altra si distanzieranno come gradini diversi di una scala orientata verso orizzonti sconosciuti.

I primi appunti che ci sono rimasti risalgono al 1788, ma la vera e propria stesura di una sinfonia sarà rimandata da Beethoven fino al 1799. Pare di cogliere, nell’atteggiamento del giovane maestro, una certa cautela nel presentarsi al pubblico con una forma così importante, attraverso la quale avrebbe poi dato vita a veri e propri monumenti della musica occidentale che il lettore può oggi incontrare con l’aiuto di preziosi volumi, come “Il genio di Beethoven. Viaggio attraverso le nove sinfonie” di Giorgio Pestelli (Donzelli, 2016) o “Le sinfonie di Beethoven” di Lewis Lockwood (EDT, 2016). Il 2 aprile 1800 venne presentata la Prima sinfonia composta da Beethoven, nella quale l’autore si poneva in continuità con la tradizione settecentesca: “Beethoven non è qui”, avrebbe notato più tardi Berlioz. E tuttavia non sono mancati osservatori che hanno individuato gli antecedenti della novità beethoveniana già in questa partitura che Donald Tovey, prendendo le distanze da pareri altrui, definì “un addio al Settecento”.

Solo pochi mesi dopo il completamento del suo esordio sinfonico Beethoven lavora a una Seconda sinfonia, in un periodo già segnato dalla sordità che, divenendo totale nel 1816, avrebbe costretto il maestro a usare quella ricca fonte di documentazione che sono per noi i quaderni di conversazione. Giorgio Pestelli sottolinea che “se la sordità nuoce al pianista, non avrà invece alcun danno per il compositore, anche quando diverrà totale; anzi, da molti è stata vista come un’occasione, un incentivo irresistibile per l’artista a rientrare in sé stesso, e riscoprirsi e approfondirsi”. Nella Seconda sinfonia – scrive Pestelli – “i contemporanei avvertirono qualcosa di eccessivo e sorprendente rispetto alle loro abitudini di ascolto”. Ne sono prova le recensioni dell’epoca, che accennano a “modulazioni troppo strane”, “passi troppo elaborati”, infine qualcosa di “eccentrico, selvaggio e rumoroso”: siamo sulla soglia di un nuovo orizzonte che si affaccerà più compiutamente nei lavori successivi.

