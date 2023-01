La musica come rapimento. Parla Riccardo Muti

Il Maestro si racconta. La direzione d’orchestra come mezzo per trovare ed esprimere l’universo nascosto tra le note. Gli studi e i suoi insegnanti, i grandi successi e il ricordo delle corse in riva al mare. Intervista

Attendo il Maestro davanti al suo camerino, al termine della prova del Requiem di Verdi con l’Orchestra giovanile “Luigi Cherubini”, al Teatro Alighieri di Ravenna. Seduto in platea, ho potuto assistere a quel misterioso, potenzialmente infinito processo che è l’allestimento di un’opera musicale. Muti motiva ogni richiesta, fornisce le ragioni di ogni scelta, mostrando così lo spessore culturale che sta dietro la musica e “il mondo che sta dietro ogni singola nota”. Ascoltandolo, tornano alla mente le parole di Schoenberg, per cui “il maestro non deve mostrarsi come un individuo infallibile che sa tutto e non sbaglia mai, ma come l’instancabile che è sempre alla ricerca”. Ci sediamo, appoggia sul tavolo due bicchieri.