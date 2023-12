La Scala e il dissidio con Muti, la Milano del Piccolo, la politica culturale: il libro di Fontana

I giornalisti si sono avventati su questo libro, Sarà l’avventura - Una vita per il teatro (il Saggiatore, 320 pp., 27 euro), biografia professionale di Carlo Fontana, ex sovrintendente della Scala, ex senatore Pd e molto altro, perché per la prima volta Fontana fornisce la sua versione della madre di tutte le battaglie teatrali, quella che l’oppose a Riccardo Muti alla Scala e si concluse con un esito curioso: persero entrambi. Fontana fu cacciato da Muti e Muti, poco dopo, dai lavoratori della Scala nel più clamoroso antiplebiscito della storia: più di settecento voti contrari, due favorevoli, tre astenuti. Ma mancano le attese rivelazioni perché Fontana, gran signore, si limita per lo più a produrre documenti, lettere sue, di Muti, del sindaco Albertini (compreso il pentimento “postumo”, diciamo così, per averlo sfiduciato), ritagli di giornali, qualche parco episodio. Il più curioso è quello di Fedele Confalonieri, mutiano a 24 carati, che a cena apostrofa così Fontana: “Tra Sacchi e Van Basten, io scelgo Van Basten”. Ma c’è niente che già non si sapesse, o non si fosse immaginato. Fontana rivendica con forza la sua gestione, soprattutto la chiusura per restauri della Scala, il suo momentaneo trasloco agli Arcimboldi e la sua riapertura nei tempi previsti, e fu quello, sul serio, un vero miracolo italiano. Sul bilancio artistico avrei invece parecchie obiezioni, ma si sa che in materia d’opera le estetiche possibili sono molte e molto diverse, insomma “chacun à son goût”, come riassume Johann Strauss figlio.

