Lo spoils system di Sangiuliano sui musei

La commissione ministeriale (già criticata per la composizione) ha scelto i nuovi direttori di importanti musei nazionali in base a criteri di sintonia politica. Penalizzando professionisti di maggior curriculum. Un errore, che fa anche tornare indietro di anni nella crescita di figure professionali adeguate. I grandi musei internazionali fanno il contrario, e fanno bene

Nel bel mezzo di un caldissimo luglio era scoppiata una piccola polemica di addetti ai lavori – l’eletta schiera di storici e critici convinti che a loro soltanto, e ai sovrintendenti per burocratica concessione, debba spettare il governo dei musei. Quando fu annunciata la commissione nominata dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per scegliere i nuovi direttori dei musei nazionali – Uffizi, Real Bosco di Capodimonte, Brera, Gallerie Estensi di Modena – risultò infatti che tra i commissari c’erano addirittura dipendenti del ministero, con in più il rischio che alcuni si sarebbero potuti trovare a giudicare dei colleghi. Non esattamente una garanzia di autonomia.