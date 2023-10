Miracolo al Maxxi. Presentata, con Mattarella, un opera di Isgrò. E Sangiuliano: “Non esiste l'arte di destra”

L’arte è di destra o di sinistra? Ci voleva Emilio Isgrò per far dire al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che “l’arte è arte”. E per giunta, stavolta, senza citazioni di Prezzolini e senza riferimenti al pensiero “conservatore”. un miracolo? Quasi. Ieri pomeriggio, al museo Maxxi presieduto da Alessandro Giuli, Isgrò ha presentato, in occasione dei 75 anni della Costituzione italiana e davanti al presidente Sergio Mattarella, una sua opera che nasce dalla collaborazione a quattro mani con l’architetto Mario Botta: un monumentale bassorilievo in pietra del Sinai articolato in undici elementi e da una architettura in cedro del Libano. L’installazione, magnifica, è stata collocata nella grande piazza prospicente al museo Maxxi e dedicata ad Alighiero Boetti.

