Il pop in un tocco solo, grazie a un'IA. La potenziale rivoluzione di Suno

Se la squadra del vostro cuore ha vinto, se siete reduci da una memorabile abbuffata, se col primo caldo estivo volete immortalare i primi bagni di stagione, ditelo con una canzone. Ma non più la tenerezza delle timide dediche telefoniche da vecchia radio di provincia: oggi il fai-da-te abbraccia l’intelligenza artificiale, e sforna brani immediati di facile presa attraverso l’ultimo grido delle applicazioni contagiose. Si chiama Suno, e realizza in poco tempo il sogno di tanti parolieri mancati, componendo gli accordi, le strofe e il ritornello direttamente on demand dall’autore: al quale non resta che immettere gli input desiderati, dal ritmo al genere musicale della “propria” creazione, dall’argomento generale ai dettagli sfiziosi, e poi cliccare comodamente play.

