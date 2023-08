Torna Kevin Rowland con i suoi Dexys, un disco in forma smagliante dopo i fasti degli anni 80

Kevin Rowland è un genio. Per esperienza personale aggiungiamo che è una delle persone più antipatiche che ci sia capitato d’incontrare, nevrotico, egotico, superbo, assurdamente auto-riferito. Pazienza. Quanto a istrionismi, poi, non è una novità che – anche adesso che è alla vigilia dei 70 anni – a lui piaccia vestirsi in abiti femminili, con un’inclinazione per lo stile anni Venti, e senza trascurare gli accessori, reggicalze compresi. Un gesto liberatorio reso pubblico a fine anni Novanta, mentre provava a recuperare da una pesante dipendenza della cocaina, probabilmente sospinto da qualche strizzacervelli a realizzare fino in fondo i suoi desideri. Fu così che sulla cover dell’album “My Beauty” (1999) si presentò con una foto che lo faceva sembrare sua zia. I suoi fan, tra i quali modestamente ci iscriviamo, non ebbero nulla da ridire o di cui sorprendersi perché d’altronde, l’arte del travestimento, o le sliding doors tra un’identità e l’altra, è sempre stata la cifra della sua personalità artistica.

