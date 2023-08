Le molte vite di Claudio Rocchi, principe della Milano alternativa post '68

Quanto era difficile ma elettrizzante vivere nella Milano fine anni Sessanta – a patto di avere a malapena vent’anni. In Italia era il posto dove stare per trovare gli stimoli culturali, i germi del rinnovamento, il confronto politico e le opportunità esistenziali – ed era anche la città dalla quale tutti i giovani dicevano di voler fuggire, salvo finire per tornarci. Nel terremoto milanese del post ’68 si fa imperiosamente largo un giovanotto dalle doti straordinarie: si chiama Claudio Rocchi è dotato di un talento cristallino e trasversale, di un’energia inesauribile, di una famelica curiosità e di un atteggiamento inconsueto per i tempi in cui vive. Per Claudio, controcorrente, la priorità non è la militanza politica e lo schieramento intransigente, ma la sperimentazione creativa, la conoscenza alternativa, l’esplorazione della diversità. Dopo aver cercato una chiave espressiva nella pittura – i quadri giovanili li firmava “Dhio”, contrazione del suo nome che conteneva l’impronta del suo spontaneo narcisismo – Rocchi canalizza il suo impegno dirompente nella musica.

