Syd Barrett, il poeta maledetto che inventò i Pink Floyd

Io odio i Pink Floyd, li ho sempre odiati. Al liceo il mio acerrimo nemico tifava per David Gilmour, il biondo e carismatico chitarrista che nel gruppo aveva preso il posto di Syd Barrett, il fondatore della band impazzito e buttato fuori nel 1968. Da decenni nessuno si ricordava più di lui, totalmente dimenticato. Per questo non potevo che solidarizzare con Johnny Rotten, l’allora cantante dei Sex Pistols e portavoce del movimento punk, che andava in giro proprio con la t-shirt “I hate Pink Floyd”. Senza Syd Barrett la loro musica si era trasformata in un noiosissimo e interminabile lamento, testi sussurrati in coro negli stadi davanti a una pioggia di accendini. Invece Roger Keith Barrett, detto Syd, nato a Cambridge il 6 gennaio 1946, la mente geniale che aveva creato quel suono mai sentito non solo era stato sostituito, ma persino dimenticato dai suoi amici di infanzia. Senza contare che la biondina per cui avevo perso la testa a scuola stava col mio acerrimo nemico tifoso di Gilmour: il mio odio per i Pink Floyd sarebbe stato totale e duraturo nel tempo, come pure l’amore per Syd, mio eroe fragile e sballato, che dopo aver lasciato il gruppo ed essere impazzito aveva inciso ben due dischi, bellissimi e strazianti, e poi era tornato a casa della madre ed era uscito dal mondo, definitivamente.

