Dieci anni senza Lou Reed, dandy rumoroso

Fa indubbiamente piacere che, col passare del tempo, nelle stanze d’avorio della “cultura alta” si sentano citare nomi che fino a un po’ di anni fa era francamente impossibile immaginare potessero essere pronunciati. Credo che ciò accada perché molti devono essersi resi conto che è impossibile frenare con le mani, nonostante i numerosi tentativi, l’inondazione d’un genere musicale come il rock ’n’ roll che, attraverso le sue mutazioni genetiche, è diventato parte integrante del pavimento pelvico di ciò che chiamiamo “musica contemporanea”. Perciò non può che dare soddisfazione, per esempio, sentir citare sovente Lou Reed lungo il palinsesto giornaliero di Radio 3. Ciò avviene perché nel 2023 ricorrono i dieci anni dalla morte dell’artista e questi dieci anni di assenza sono serviti a far comprendere appieno che la sua musica, è anacronistico negarlo, ha sonoramente contaminato gran parte di tutto ciò che, volenti o nolenti, oggi stiamo ascoltando e, considerato che la musica è sempre più legata a un certo apparato visuale, che stiamo vedendo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE