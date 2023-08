Addio a Renata Scotto, soprano che ha fatto scuola ma che resterà unica

Dal debutto a 19 anni alla Scala ai fasti del Metropolitan di New York: una carriera costellata di successi. E con un grande insegnamento: "Chi sa cantare i pianissimi sa cantare davvero"

Sarebbe stato un banale incidente domestico a uccidere il soprano Renata Scotto. Una notizia tristissima che giunge in una calda mattina agostana quando il ritmo è ancora vacanziero e, per chi rimane in città, si ritrovano spazi di silenzio e pace. La colonna sonora delle mie ultime settimane è una “Madama Butterfly” di Puccini che la Scotto registra nel 1978. La Philharmonia Orchestra diretta da Lorin Maazel; Placido Domingo, Ingvar Wixell e poi la sua voce. La cantante italiana più importante del XX secolo, dotata di genialità, capace di incarnare i personaggi a cui dava voce con una espressività dirompente.