La nuova stagione della Scala: grandi nomi sul podio e in scena ma una linea poco coraggiosa

La stagione 23-24 della Scala non è soltanto assai migliore della 22-23, e non ci voleva davvero molto, ma in generale anche assai buona. La parata direttoriale è rutilante. Oltre al padrone di casa Riccardo Chailly con il Don Carlo inaugurale e un’inaspettata Rondine per il centenario pucciniano, le grandi bacchette si sprecano, a partire da quella ottima massima, cioè Kirill Petrenko (nel Rosenkavalier, oltretutto), poi Thielemann per il nuovo Ring, Harding per la nuova Turandot, i relativamente giovani Viotti (il Simone, un po’ un azzardo), Mariotti (Tell, di cui è interprete già storico), Guggeis (nella sezione archeolirica con Il ratto dal serraglio di Strehler). Il giovane-giovane Michele Gamba estrae la pagliuzza più corta, cioè Medea di Cherubini, lo spettacolo sulla carta più rischioso perché a) si fa per la prima volta alla Scala la Medée vera, quella in francese e con i parlati (da un teatro che si è appena coperto di ridicolo proponendo I Vespri siciliani in italiano e Les contes d’Hoffmann spuri non era scontato); b) la regia è di Damiano Michieletto; c) sul titolo incombe il fantasma della Maria.

