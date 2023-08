Aridatece gli Inti Illimani

Prima dell’11 settembre del 2001, il nostro vero e sofferto 11 settembre è stato quello del 1973 recitato sul cupo palcoscenico di Santiago del Cile, esattamente cinquant’anni fa. E’ stato l’11 settembre del compañero presidente Salvador Allende che, con una pattuglia di fedelissimi votati alla morte, difendeva armi in pugno e con l’elmetto calzato sulla testa il Palazzo della Moneda bombardato dai golpisti del generale Augusto Pinochet Ugarte. Era l’11 settembre del drammatico annuncio di Allende: “Sicuramente Radio Magallanes sarà zittita e il metallo tranquillo della mia voce non vi giungerà più. Non importa. Continuerete a sentirla. Starò sempre insieme a voi. Il mio ricordo sarà almeno quello di un uomo degno che fu leale con la Patria. Il popolo non deve farsi annientare né crivellare, ma non può nemmeno umiliarsi”. Parole oggi incomprensibili alle orecchie degli zelanti odiatori del presidente Zelensky nell’Ucraina stuprata dai russi. Ma che allora diedero vigore e slancio all’epopea di una generazione che visse la Moneda conquistata dai bruti della junta sempre con indosso gli occhiali fumé come l’ultima trincea simbolica per cui valesse la pena essere travolti dall’emozione. Il teatro di una resa dei conti. La nuova reincarnazione dello sfolgorante ma già appannato mito latino-americano, quando la sinistra malata di esotismo si era già stufata di Cuba e delle tracimazioni logorroiche di Fidel Castro che in Italia non incantavano più nessuno, a parte Gianni Minà e i lettori compulsivi di Luis Sepúlveda, allendista della primissima ora.

