In pochi mesi, il presidente millennial del Cile ha già perso consensi

Gabriel Boric, il presidente millennial del Cile, durante la sua prima visita al nord è stato addirittura preso a sassate, mentre al sud deve affrontare una guerra civile strisciante. Ci sono proteste anche a Santiago, con i manifestanti che chiedono la rinuncia dell'ufficiale generale dei Carabineros cileni Ricardo Yáñez e la liberazione dei detenuti ancora in carcere per reati commessi durante le rivolte del 2019. E nei sondaggi, precipita: dal 53 al 26 per cento di gradimento, un record negativo per un presidente insediatosi appena l’11 marzo, e ancora in luna di miele con gli elettori. I media internazionali quasi non se ne accorgono, ovviamente distratti come sono dalla tragedia in Ucraina. Ma il più giovane capo di stato della storia del paese andino, leader di una protesta studentesca diventato un erede di Allende riveduto e corretto, è nei guai.

