Una maratona di immagini per riscoprire il Dottor G, a vent'anni dalla morte

L’idea di fondo dell’iniziativa, promossa dalla Fondazione Giorgio Gaber nel ventennale della morte dell’artista, è necessaria e venata di sano ottimismo: “Avvicinare i ragazzi a Gaber, creare le condizioni affinché le nuove generazioni abbiano l’opportunità di conoscerlo. Ventiquattro ore consecutive, sul sito della Fondazione e sul suo canale YouTube: una maratona di immagini realizzate con la collaborazione della Rai e della Rsi, oltre a materiale inedito delle tournée teatrali. Per proporre ai giovani un confronto col suo repertorio”, dice Paolo Dal Bon, il presidente della Fondazione. Per chi non c’era, e ormai sono la maggioranza, un’occasione per osservare, concepire e assumere almeno un po’ della figura artistica di Gaber. Operazione tutt’altro che scontata e nemmeno facile: la distanza che ci separa, emotivamente, psicologicamente, nelle abitudini di vita e nei consumi culturali, dall’Italia in cui il Signor G metteva in scena i suoi spettacoli, sta diventando incolmabile. E diventa complicato convogliare e sedurre un pubblico che non ne ha mai sentito parlare, o lo ha istintivamente archiviato in uno sbiadito passato familiare, pertinente a un mondo diverso.

