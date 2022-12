I fratelli Lippok, ribelli del rock in una Berlino est che tutto controllava

"Non avere alcuna possibilità ci ha resi liberi. Nella Ddr non c’era nessun modo di fare musica commerciale, per gente underground come noi", raccontano oggi. La loro creatività ha bucato il Muro

Berlino est, interno notte, 1983. Due fratelli poco più che ventenni, magri come chiodi e con lo sguardo spiritato di chi sta combinando qualcosa di potenzialmente pericoloso, armeggiano con una vecchia radio. Come ogni sera Robert e Ronald Lippok, barricati nella loro cameretta, si sintonizzano sulle frequenze delle stazioni radio che trasmettono musica per i soldati alleati che, dall’altra parte di quel fottuto Muro, a poche decine di metri da loro, ascoltano musica rock per passare il tempo e divertirsi. Ogni sera i due ragazzi girano le manopole alla ricerca della musica più travolgente, che viene annunciata dalla voce più dolce e sexy del mondo, quella dello storico dj inglese John Peel, autentica star dell’etere. Nonostante non sia proprio legale suonare rock a Berlino est, i due fratelli fanno qualche esperimento di nascosto in cantina, e provano a immaginarsi, candidamente, il nome del loro gruppo pronunciato dal mitico John Peel.