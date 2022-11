Sogni, soldi per essere libero, il pianeta e la radio del futuro. Forever Young

Settantasette anni da due settimane, oltre 50 album dietro le spalle, il più famoso di tutti, il mitologico Harvest che compie 50 anni e si è trasformato in un docufilm pieno di materiali inediti, e una quantità di sogni iniziati nella California degli anni Sessanta e ancora da realizzare: da una radio per diffondere solo musica in alta definizione ai veicoli bio non inquinanti (ci ha speso inutilmente un capitale), al clima da salvare all’alimentazione da cambiare (“You can’t stop time, but you can stop climate change” lo gridava già vent’anni fa nei suoi Live aid per i farmer). Ha venduto i diritti sul 50 per cento della sua musica al fondo Hipgnosis, ma dice che detesta lo sfruttamento commerciale del suo songbook. La musica è solo vita.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE