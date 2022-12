Il senso della critica musicale e un appello alla competenza (specie nel pop)

Beatrice Venezi ha ragione. Bisogna fare qualcosa per la critica musicale. Forse per la critica d’arte in generale. In una recente intervista il direttore d’orchestra, consigliere per la musica del ministro Sangiuliano, ha lamentato che con lo smartphone tutti ormai fanno i critici, condizionando le sorti degli artisti, e che quindi ci vorrebbero un albo di critici professionisti e appositi corsi di formazione (che invero già esistono). Di tutte queste dichiarazioni ciò che ha destato più attenzione è ovviamente la proposta di un albo, facendo subito gridare al corporativismo. Il messaggio è forte ma non crediamo che nelle intenzioni della Venezi ci sia quella di un bavaglio, piuttosto di un non peregrino richiamo a una professionalità data dalla competenza. Chissà, se ai loro tempi fossero esistiti internet e i social, i padri della Costituzione avrebbero magari dato un’aggiustatina all’art. 21, ma di certo non si può proibire la libera espressione. D’altronde il giudizio disinvolto e deliberato di chiunque coinvolge ogni campo della nostra vita. Ci siamo forse scordati le pronunciazioni ad libitum da parte di chicchessia riguardo al Covid, ai vaccini ecc.? Se si dice la propria sulla medicina, figuriamoci sull’arte. Tuttavia la questione sollevata da Beatrice Venezi non è di poco conto, e infatti il dibattito si è acceso.

