L'eskimo era brutto. Per questo motivo era perfetto

Un tempo gente di destra e gente di sinistra si distingueva dai vestiti. Abiti firmati e tagli di capelli accurati, occhiali a goccia modello Aviator, tacchi, pellicce e gioielli erano appannaggio della destra. Abbigliamento etnico o da lavoro, bijoux, sandali tedeschi e zoccoli olandesi erano tutti di sinistra, ma anche cappotti siberiani. Portavo allora un eskimo innocente, cantava Francesco Guccini del capo più identitario fra tutti, e non troppo tempo fa ha detto: “Il mio eskimo non aveva alcuna ideologia: era solo una giacca che costava poco”. Un’ideologia invece c’era, perché stava male a tutti, quindi serviva a comunicare disprezzo per le forme e per il vezzo tutto italiano di presentarsi al meglio. Un vezzo giudicato borghese, per ingenuità: l’operaio di quegli anni sarebbe sicuramente andato in giacca e cravatta alla laurea del figlio dottore. Anche Giorgio Gaber, in “Destra-Sinistra”, metteva in fila molti concetti: “Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po’ di destra”, e poi, ancora: “I blue-jeans che sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra (…) I collant son quasi sempre di sinistra il reggicalze è più che mai di destra”. In effetti alle ragazze di sinistra era un po’ vietato essere deliberatamente sexy, era compromissione con capitalismo e patriarcato. Sia in Europa sia negli Stati Uniti le femministe portavano ampie gonne a fiori, zoccoli, scialli, era una sorta di manifesto globale dell’armadio femminile antiborghese. Ricordo quindi il mio stupore quando, nei primi anni Ottanta, incontrai a “NoiDonne, la rivista militante dell’Unione Donne Italiane, una delle più belle ragazze del tempo, Patrizia Carrano, che non me ne vorrà se celebro qui la nostra gioventù ma specialmente il suo fascino, ancora e per sempre vigente. Patrizia è veneziana, è bionda, metteva l’eyeliner, portava la veletta, indossava il reggicalze, ma era femminista come tutte noi. Si usa dire che le donne si autorizzano la libertà a vicenda, Patrizia mi autorizzò quella della biancheria stupida, per quanto la seta e il pizzo fossero schierati a destra, mentre il cotone era tessuto di sinistra.



