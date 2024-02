Gli italiani sono troppo individualisti sul fashion? Non è una colpa

Colpe? Qui non si tratta di colpe. Piuttosto, di “attitudini”. L’attitudine propria agli imprenditori italiani di mantenere il controllo assoluto delle proprie aziende, anche a scapito della loro crescita. Discutere di moda e politica industriale è impossibile senza l’opinione di Gaetano Micciché, Chairman Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo. Da venticinque anni, qualcuno in più, è il banchiere di riferimento di tutte le grandi famiglie imprenditoriali della moda italiane, e per tutte si intendono tutte: “La moda, in particolare dall’inizio dell’attuale secolo, ci ha visto protagonisti nella crescita e nell’affermazione di aziende come Prada, Versace, Ferragamo, Zegna, Moncler, OtB, D&G, Armani, Tod’s, Cucinelli, solo per citarne alcune”. Aver seguito le (non numerosissime ma costanti) valutazioni di Miccichè sull’evoluzione della moda, significa possedere una cronistoria molto precisa delle dinamiche del settore: nel 2005, anni molto ricchi, parlava di “fiducia e coraggio”; nel 2006, citando Proust, consigliava di guardare non tanto verso nuovi territori di sviluppo, quanto di “munirsi di occhi nuovi” per osservare meglio le opportunità offerte dai paesi sui quali già si operava, puntando “su originalità e nuove idee” che è quanto si è dimostrato fondamentale quindici anni dopo, post-pandemia.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE