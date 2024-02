Il ruolo dei privati nella formazione sul made in Italy

In un’economia globale in cui il dibattito è dominato dal tema dell'innovazione tecnologica, la tutela e la promozione dei mestieri manifatturieri e del cuore del Saper Fare italiano resta una sfida cruciale per il nostro paese

In questi giorni, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha siglato con Altagamma, la fondazione che riunisce più di cento brand del Made in Italy di eccellenza in sette diversi settori, un protocollo di intesa finalizzato a rafforzare il dialogo fra la formazione tecnico professionale per i mestieri del lusso italiano e le nostre aziende.