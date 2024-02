Trame sottili: così i rapporti fra abbigliamento e il potere non sono affatto facili

Nessun governo come quello Meloni ha a cuore la moda e il made in Italy. Qualche dato per riflettere e il caso del gruppo interparlamentare costituito da Fratelli d’Italia e Italia Viva per promuovere un po’ di conoscenza sul tema

Sbaglia chi pensa che il governo Meloni non abbia a cuore la moda e il sistema del Made in Italy. Nessun governo più di questo - ad eccezione forse del primo esecutivo di Matteo Renzi che cercò di mettere ordine nel ginepraio degli individualismi imprenditoriali e della incapacità genetica delle imprese italiane di fare sistema promuovendo, con la nascita di Confindustria Moda e del Tavolo delle associazioni quella attività di lobbying che due settimane fa la scissione dei tessutai di SMI ha mandato a pallino, tempo qualche mese e il progetto nato nel 2017 si disintegrerà, già altre associazioni vogliono lasciare - ha prodotto altrettanti atti, documenti e decreti nel tempo relativamente breve dalla sua nomina. Peccato che tutte queste attività, alle quali si è aggiunto poche ore fa, in apertura del salone Milano Unica organizzato proprio dai secessionisti di SMI, l’annuncio da parte del ministro Adolfo Urso di un nuovo ddl “organico per tecnologia e green”, non abbiano ancora goduto dei necessari riscontri economici, le cosiddette “coperture”, ma nemmeno di un quadro operativo organico.