Un marchio di garanzia per la moda in time

Il presidente di Centergross Piero Scandellari ha lanciato la proposta di realizzare una certificazione di sostenibilità per le aziende del fashion. Chi rispetterà questi criteri potrà accedere ai sostegni europei previsti per le imprese impegnate in una transizione verso pratiche più sostenibili

Entro il 2030, i prodotti tessili immessi sul mercato dell'UE dovranno essere durevoli, riciclabili, e in larga misura costituiti da fibre riciclate, privi di sostanze pericolose e prodotti nel rispetto dei diritti sociali e dell'ambiente. Una transizione essenziale per affrontare le sfide legate alla costante crescita di produzione e consumo. L’Unione europea infatti ha avviato un iter per una maggiore sostenibilità dell'ecosistema tessile promuovendo cambiamenti radicali e ormai necessari nel modo in cui i prodotti tessili sono progettati, fabbricati, utilizzati e buttati. I dati tratti dalla comunicazione della commissione UE al Parlamento europeo riportano che tra il 2000 e il 2015 la produzione mondiale di prodotti tessili è quasi raddoppiata e il consumo di capi di abbigliamento e calzature dovrebbe aumentare del 63 per cento entro il 2030, passando dagli attuali 62 milioni di tonnellate a 102 milioni di tonnellate nel 2030.