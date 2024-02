Automatismi pericolosi: la politica e la moda nell'era della seduzione digitale

C’è stato un periodo in cui la politica era di moda: rivediamo al cinema la versione restaurata di “The Dreamers” di Bernardo Bertolucci (2003) e non fatichiamo a credere che, nel 1968, la protagonista Isabelle scegliesse di scendere in piazza a lottare nel maggio francese, molto più appassionante della relazione statica con l'introverso Matthew. Il problema della politica sta nella sua natura di compromesso che la moda asseconda: vestirsi per agire è, in un certo senso, non agire, "è ostentare l'essere del fare senza assumerne la realtà", si può azzardare scomodando un Roland Barthes più credibile oggi che la mutevolezza ideologica subisce accelerazioni, spostamenti, deviazioni perché, come tutti dicono, soltanto gli stupidi non cambiano idea, mentre gli algoritmi ci mettono del loro per confonderci. Da marxista a buddhista il passo è breve, come dallo statalismo al liberismo, dall'autarchia all'esaltazione della più sfrenata economia di mercato, dal gilet giallo dell'oppositore al doppiopetto gessato del rappresentante speciale per la regione del Golfo. L'instabilità riguarda le persone comuni esattamente come i politici, bruschi cambiamenti di posizione che mostrano come la mutevolezza delle coscienze non sia caratteristica del nostro tempo, ma peculiare è il modo in cui si palesa: se si crede ancora in qualche causa lo si esterna comodamente, senza muoversi da casa, con un post, un tweet, un thread.



