Sostenere l'economia della bellezza

Oltre la lagna pubblica sui “gioielli della moda italiana che se ne vanno”, il decreto sul Made in Italy che dovrebbe istituire un fondo sovrano in difesa di questi gioielli ma per il quale disgraziatamente mancano le coperture e le amiche che osservano sconsolate come “ormai non ci sia rimasto più niente perché è tutto dei francesi” e non è vero, ci sono molte osservazioni interessanti da fare sulla cosiddetta “economia della bellezza” di cui l’Italia è massimo sistema e che, secondo l’annuale ricerca di Banca Ifis, per l’edizione 2023 focalizzata sul settore dei mestieri di altissimo artigianato della moda e del design, genera un contributo del 26,1 per cento sul pil. Dunque, al di là dell’evidenza che sono “nostri”, e che talvolta possiedono marchi francesi e tedeschi, i gruppi Giorgio Armani, Prada, Tod’s, Ferragamo, Cucinelli, Dolce&Gabbana, OtB, Moncler, Aeffe, Zegna, aggiungiamoci Calzedonia che adesso controlla Antonio Marras, e che tutti insieme superano abbondantemente il fatturato di Kering e che si avvicinano a quello del comparto moda di Lvmh, e della certezza che, al netto della natura individualista nazionale, se invece della Mediobanca di Enrico Cuccia e del sodale Cesare Romiti col figlio Maurizio al seguito avessimo avuto la Banque Lazard di Antoine Bernheim e un Gian Marco Rivetti in buona salute non sarebbe andata a finire così, non ci sono dubbi che il sistema della bellezza nazionale sia un generatore di potenza economica poderoso.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE