L'incomprensibile taglio ai fondi per le start up innovative

Abbiamo già condotto su queste pagine un’analisi critica delle delusioni e incongruenze contenute nel disegno di legge-bandiera del governo sulla tutela del made in Italy, troppo incentrato su versanti disparati rispetto alle filiere produttive protagoniste dell’eccellenza nell’export italiano. E troppo dispersivo nella creazione a raffica di nuovi comitati e mini-fondi ad hoc, rispetto alla panoplia di quelli già creati. Vogliamo aggiungere la nostra voce anche su un’altra scelta incomprensibile contenuta nel ddl, cioè la revoca di 300 milioni dalle dotazioni finanziarie girate a Cdp Venture Capital per investimenti diretti in start up o in liquidità affidata a fondi specializzati nel sostegno alle start up innovative e tecnologiche, per trasferirli invece al finto-fondo-sovrano pro made in Italy promosso nel disegno di legge governativo e irragionevolmente disperso nelle sue priorità.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE