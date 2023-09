Rinnovabili sì, ma non fatele qui. Pazzie ambientaliste

L’Italia è quel paese meraviglioso dove noi italiani vogliamo tutti che gli altri, ma non noi, rinuncino al metano, e dove esigiamo che si facciano grandi impianti rinnovabili, sì ma non fateli qui. Accade anche tra Molise e Abruzzo dove l’Enel Green Power aveva proposto di unire in un sistema unico due vecchie centrali idroelettriche, quelle di Montagna Spaccata e di Castel San Vincenzo, collegandole fra loro con delle condotte in un impianto di pompaggio denominato Pizzone. Il motivo è semplice. Uno dei due laghi artificiali, quello di Montagna Spaccata in Abruzzo, è a una quota assai più alta dell’altro, in Molise. Di giorno, quando la corrente venduta alla borsa elettrica vale una schioppettata, si fa scendere l’acqua dal lago abruzzese, che è lassù in alto, fino a quello molisano, che sta laggiù in basso, per fare girare a tutta forza le turbine; di notte, quando al contrario l’elettricità costa molto meno e spesso c’è il vento che fa agitare le pale eoliche per produrre un’energia non richiesta, allora l’energia a basso valore e ad alto spreco viene usata per ripompare la stessa acqua dal lago artificiale giù in basso su nel lago artificiale in quota. Bell’idea, vero? Piace moltissimo agli ambientalisti quando sono lontano, per esempio piace a Roma nella sede nazionale della Legambiente lungo la via Salaria oppure nella palazzina del Wwf in via Po. Ma quando il progetto dell’Enel è discusso a Campobasso nell’ufficio Wwf di via Cirese o nella sede Legambiente in via Piave, allora vade retro, quell’impianto devasterà il nostro territorio vocato per il turismo culturale e l’agricoltura di qualità. Esigiamo le dighe idroelettriche, sì ma non fatele qui. Tant’è che l’Enel ha chiesto al ministero dell’Ambiente una pausa di riflessione sul suo progetto.

