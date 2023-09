Il populismo svelato dal rigassificatore: Vado nuova capitale nimby

La premier Meloni dribbla il problema, il Pd insorge contro lo spostamento della nave rigassificatrice nel porto. Tutti si dimenticano che in Liguria un impianto del genere già c'è. E' a un passo da Portovenere e non ha mai dato fastidio a nessuno

Ci fosse una curva di apprendimento di una nazione, forse potremmo imparare qualche cosa dal passato e dall’esperienza. Invece no, ogni volta dobbiamo ricominciare da capo, rifacendo gli stessi errori e sprecando tempo e denaro. In Liguria esiste da diversi decenni un rigassificatore, oggi gestito da Snam e prima da Eni, a Panigaglia, comune di Portovenere al confine con le meravigliose Cinque Terre. Ha sempre fatto il suo dovere e non ha mai dato fastidio a nessuno. Anzi scommettiamo che forse solo un ligure su dieci ne conosceva l’esistenza. Poi arriva la crisi del gas, conseguenza della guerra russo-ucraina. E abbiamo bisogno di dotarci di un altro paio di rigassificatori per i quali vengono indicati Piombino e Ravenna. A Ravenna, dove la curva d’apprendimento funziona bene da decenni, dicono subito di sì; Piombino, nella litigiosa Toscana dove da anni si litiga sull’aeroporto, sull’inceneritore, sul sottopasso ferroviario, sulle tramvie (per fortuna poi fatte), si mette di traverso con il solito armamentario. Piazze più Tar.