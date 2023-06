Il cortocircuito Nimby dell'Italia assetata di petrolio

Dagli anni 70, quando il Club di Roma ci preconizzò una fine del petrolio di lì a poco, l’oil peak di anno in anno sdrucciola più avanti. Oggi il nuovo slittamento. Quest’anno purtroppo la domanda mondiale di greggio crescerà ancora, arriverà a 102,3 milioni di barili al giorno, ma per fortuna entro la fine del decennio vedremo il cambio di passo e il picco di consumo è atteso per il 2028 (dati Aie-Iea, giugno 2023). Nel 2022 gli italiani hanno tutelato l’ambiente e hanno ridotto l’estrazione dai cattivi giacimenti nazionali: l’estrazione di metano dai 1.603 pozzi attivi e dalle 138 piattaforme nei nostri mari è scesa ancora e si è abbassata a 3,4 miliardi di metri cubi; quella di greggio è calata a 4,4 milioni di tonnellate.

