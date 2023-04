Il triangolo sì: Cina e India rivendono all'Europa petrolio russo, e va bene così

Il Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea), un think tank finlandese che analizza le esportazioni russe, ha pubblicato un report – anticipato ieri dal Corriere della sera – che, sostanzialmente, afferma che l’embargo occidentale al petrolio russo viene aggirato. L’Ue e il G7 hanno vietato l’import di greggio e prodotti petroliferi dalla Russia, ma per rimpiazzarli hanno aumentato le importazioni da altri paesi esterni alla “coalizione” – come Cina, India, Turchia, Emirati Arabi Uniti e Singapore – che a loro volta sono diventati i principali importatori dalla Russia. Questi paesi vengono definiti una “lavanderia” che ripulisce il petrolio russo e lo rivende sotto forma di prodotti raffinati ai paesi che hanno sanzionato Mosca.

