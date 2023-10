Nostalgia canaglia. Si può essere giovani e rimpiangere un passato non vissuto? Eccome

Anche nella moda esistono eredità più ingombranti di altre. Le sfilate Primavera-Estate 2024 di Milano e di Parigi appena concluse, per esempio, hanno dimostrato che l’heritage – quel patrimonio immateriale che nutre la storia e il fascino di un brand – è diventato l’asso nella manica dei direttori creativi, da calare al momento giusto tra citazioni, cameo, omaggi, strizzate d’occhio, per la gioia dei cultori della materia e la scoperta innocente dei neofiti. Un po’ come accade al cinema, affollato di reboot, live action e remake. Nella moda la storia si ripete, in abiti, letteralmente, diversi.

