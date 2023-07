Valentino svolta. Kering entra in società con i qatarini di Mayhoola e cambia parecchi equilibri della moda

Guerra fra i due colossi del lusso mondiale, ennesima puntata: Kering entra al 30 per cento del capitale di Valentino per 1,6 miliardi di euro, con l’opzione di acquisire la totalità delle quote entro il 2028. L’attuale proprietario della griffe di palazzo Mignanelli, il fondo sovrano del Qatar Mayhoola, “potrebbe” – ma dalle dichiarazioni si capisce già che lo farà – entrare a breve nel capitale di Kering, che dovrebbe concludere le prime fasi dell’acquisto entro il 2023, appena avrà ottenuto il via libera dalle autorità garanti della concorrenza. Si va dunque configurando un nuovo, inedito asse fra i paesi del Golfo e la Francia attorno alla massima espressione del lusso: la multinazionale di François Henri Pinault aveva infatti tuttora un fronte scoperto rispetto a Lvmh, quello della haute couture. La notizia dell’acquisizione di una quota significativa di Valentino e del desiderio di Mayhoola di spostare progressivamente il proprio interesse su altri marchi, primo fra tutti il rilancio di Walter Albini, era comunque nell’aria da tempo. Da anni, Kering era interessata a un marchio storico nel settore altamente strategico della haute couture perché, nonostante sia fortissimo nell’intercettare i gusti della clientela più sofisticata nel pret-à-porter, il direttore creativo di Balenciaga Demna Gvasalia fatica a rinnovare i fasti di un tempo nella sartoria e Saint Laurent persegue altri obiettivi nell’universo, non meno difficile, della tendenza.

