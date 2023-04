I grandi brand alzano i prezzi? E i ventenni di oggi comprano i falsi (con il marchio)

Sostenibilità come bene da comprare, non come modello di comportamento

Negli anni Ottanta, sulle spiagge della Liguria di Levante e della Versilia arrivarono i primi vu cumprà. Vendevano parei e borse false dei marchi del momento. Erano, vado a memoria, sacche di Borbonese, Kelly di piccola misura, i primi zainetti di nylon di Prada. A Santa Margherita andava per la maggiore tale Aziz, chissà se era il suo vero nome, ingegnere del Mali con famiglia a carico. Era bello, colto, determinato a fare abbastanza soldi per poter tornare nella sua patria: le nostre madri facevano la fila davanti al suo tappeto steso fuori dai bagni eleganti, i vigili chiudevano un occhio. Procurava falsi anche sur commande, a richiesta, e a nessuno importava che la metalleria delle sue Hermès perdesse colore dopo un mese e che il marchio fosse stampigliato un poco storto. Era “troppo divertente” poter pagare poco quello che nei negozi ufficiali costava abbastanza da non poterselo permettere, talvolta. Le ricche sfoggiavano entrambe, la borsa vera e quella falsa, come un gioco di società: “Riconosci quella di Aziz?”. Gli stessi brand lasciavano in buona parte correre, dopotutto non era stata Coco Chanel a sostenere che la contraffazione e la copiatura siano il vero e unico segno del successo?