È morto Issey Miyake lo “stilista del vento”, padre del minimalismo anni 80

Steve Jobs vestiva Issey Miyake. I maglioni neri a collo alto, avete presente? Con quella forma asciutta che dava aspetto visibile all’affilatezza del suo pensiero. Adesso che “lo stilista del vento” è morto a ottantaquattro anni a Tokyo per un cancro al fegato, una malattia che forse covava dall’infanzia visto che era nato a Hiroshima e che sua madre non era sopravvissuta alle conseguenze delle radiazioni (lui avrebbe claudicato per tutta la vita), in tanti sui social si domandano che cosa abbia apportato alla moda e dunque alla società, perché il mondo debba piangerlo con tanto evidente cordoglio. Proviamo a spiegarvelo, andando oltre l’evidenza dei suoi abiti plissettati, che comunque Mariano Fortuny faceva meglio ottant’anni prima di lui e con una tecnica ancora ineguagliata, ispirandosi ai Delphos greci, e Madame Grès con uno stile più elegante negli anni Quaranta e Cinquanta. Miyake aveva però messo a punto una tecnica per la plissettatura a 200 gradi del poliestere che rendeva i suoi capi abbordabili anche dal pubblico per così dire pop. E questo è il punto a favore numero uno. Passiamo al secondo, il più significativo.

