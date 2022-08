Con Louboutin. L'appropriazione culturale è un tema senza senso e razzista

Con lo stilista francese a parlare di Flaubert e del necessarissimo dialogo fra epoche e civiltà in occasione della sua nuova mostra a Montecarlo. “Gli Elkann? I migliori partner che potessi trovare. Mi sento in famiglia”

In una saletta improvvisata del Grimaldi Forum di Montecarlo, da cui non si vede più il mare perché il nuovo, mostruoso sviluppo immobiliare sull’acqua dell’Anse du Portier l’ha reso un padiglione banale e costosissimo come tutto il resto del principato, Christian Louboutin resiste al freddo, così gelido da sembrare umido, di un’aria condizionata tarata sulla clientela-tipo della rocca: americani del sud, italiani che parlano in maggioranza un vernacolo campano incomprensibile, russi e molti ucraini. È Montecarlo, ma potrebbe essere Dubai, come sottolineerà la sera un agente immobiliare locale, inaspettatamente orgoglioso del paragone.