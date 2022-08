Scravattati. Lode a un accessorio misericordioso che sta facendo la fine del busto femminile

Il momento in cui il premier spagnolo Pedro Sánchez ha chiesto ai parlamentari maschi di togliersi la cravatta per risparmiare sull’aria condizionata, dando il via a un inevitabile effetto domino, dev’essere stato il primo in cui il paese ha rivolto un pensiero grato a Putin e perfino alle conseguenze del riscaldamento globale. Todos caballeros anche in camicia sbottonata, olé. L’èra della cravatta, dovunque origini il suo nome e non è affatto detto che risalga, come dice la leggenda, ai foularini che portavano al collo i mercenari croati del Rinascimento e che comunque erano meno costrittivi, sta irrefrenabilmente declinando.

